Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
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Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kahvehaneye girdi.

Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
09.06.2020 02:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:34

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, kahvehaneye girdi.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, hızla geri hareket ederek, kaldırımı da aşarak, Hayat Kıraathanesi isimli işyerine girdi.

Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kahvehanenin kapı ve camları kırılırken, araçta da maddi hasar meydana geldi.

'Şoke oldum'

Olayla ilgili konuşan kahvehane işletmecisi Ali Güreşçi, "Gece yarısı kontrolden çıkan bir araç mekanıma girmiş. Gelip baktığımda manzara karşısında şoke oldum. Hasarımız büyük, gereken yapılıyor" dedi.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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