Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
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Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

07.12.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:58
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

Antalya'da kavşak sisteminde motosikletle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç halı dükkanına girdi.

Antalya'da kavşak sisteminde motosikletle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan hafif ticari araç halı dükkanına girdi. İş yerinin kapalı olması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 08.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Mahalle, Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 15 EY 257 plakalı hafif ticari araç sürücüsü kavşak sisteminde bir motosiklet ile çarpıştıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kaldırıma çıktıktan sonra sağdaki halı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerine girdi. Kazada iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Kaldırımdaki elektrik trafosu da kazada yıkıldı. Saatin erken olması ve iş yerinin açık olmaması olası bir yaralanma ve can kaybını önledi. Vatandaşların ise meraklı gözlerle iş yerini incelediği görüldü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Motosiklet ve otomobil sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"Aracın altında kalabilirdim"

İş yerinin ön kısmının yerinde olmadığını gören Yunus Gürbüz, " 7 yıldır burayı işletiyoruz. Sabah geldiğimizde dükkanın içinde araç vardı. Motosiklete çarpıp bizim dükkana girmiş. Yaklaşık 50 bin TL'lik zararımız var. Allah'tan işletmeyi henüz açmamıştık yarım saat falan vardı. Araç kasanın olduğu yerden girmiş. Ben normalde burada oturuyorum. Eğer burada olsaydım aracın altında kalabilirdim. İş yerinde insanlar oluyordu. Kaza anında kasa önündeki koltuğum bile ortadan kaybolmuş. Cam da olmayınca direk halka açık hizmet gibi oldu. Allah'tan yaralımız yok" dedi. - ANTALYA

Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi
Kontrolden çıkan araç iş yerine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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