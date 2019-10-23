23.10.2019 13:34

Kontrolden çıkan araç iş yerine böyle daldı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın şoförü, aracıyla iş yerine daldı. Kazada iş yeri sahibi ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde ilçenin Dicle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail D. Yönetiminde ki 33 AGT 34 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, cadde üzerinde park halinde bulunan araçlara çarptıktan sonra iş yerine girdi. Mahallede korkulu anların yaşanmasına sebep olan kazada iş yeri sahibi Emin D,İle yanında bulunan Eyüp Sabri S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ticari aracın, park halinde ki otomobillere çarpması ve iş yerine dalması başka bir iş yerinin güvenlik kamarasına saniye saniye kaydedildi. Dicle Mahallesi sakinlerinden Faik Topal kaza anını gazetecilere anlattı. Topal, "Gece geç saatlerinde evde otururken, büyük bir sesle irkildik, önce şimşek zan ettim, çocuklar pencereden baktıklarında kazanın olduğunu bana söylediler. Yaralanan dükkan sahibi benim yeğenimdir. Hemen dışarı koştum, gittim halen yaralılar yerde ama kaza yapan arabanın yanında kimseye görmedim, şoför korkudan kaçmıştı herhalde. Hemen ambulansı çağırdık ambulans geldi, yaralıları hastaneye götürdü. Araç tam iş yerine girmedi, önce dükkanın dolabına çarptıktan sonra, park halindeki otomobillere çarptı. Arabalardan olmasaydı daha fazla iş yerine girerdi" diye konuştu

Kaza il ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA