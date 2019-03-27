Kontrolden Çıkan Araç Duvara Sıkıştı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile bina arasına sıkıştı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarı ile bina arasına sıkıştı.
İlbadı Mahallesinden Esentepe Mahallesi yönüne giden Fatmal D. (57) yönetimindeki 06 GB 7303 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolla apartmanı ayıran yaklaşık 2 metrelik istinat duvarından aşağıya devrildi. Bina ve duvar arasında sıkışan araçtan itfaiyenin çabasıyla kurtarılan Fatma D, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: AA