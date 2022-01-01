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Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolundaki direğe çarptı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay yolundaki direğe çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi, Karşıyaka Nikah Salonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Hıdır D. (37) idaresindeki 35 ATL 187 plakalı otomobil, Bostanlı istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna savrularak direğe çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Hıdır D. ile T.G., S.G. ve H.K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre tek hat olarak çalıştırıldı. - İZMİR

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 4 yaralı

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