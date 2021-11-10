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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki İzmir- İstanbul Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 05.30 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A. idaresindeki 15 NU 119 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Ş.A. ile birlikte M.D., D.A., C.N.A., ve M.Y.Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı

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