Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı
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Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy-Hadımköy yolunda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna daldı.

Arnavutköy-Hadımköy yolunda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi yaralanırken, akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy'ün Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 VB 7806 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza sonrası araçta ufak çaplı yangın meydana geldi. Akaryakıt istasyonu çalışanları güç kaynağını hemen keserek facianın önüne geçti. Benzinlik ve araçta maddi hasar meydana gelirken, araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinde önlem amaçlı soğutma çalışması başlattı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı - Haberler
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