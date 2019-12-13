Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı.

13.12.2019 23:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 23:46
Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesi 'nda İlker K. kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 6 otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araçta bulunan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesi sonucunda trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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