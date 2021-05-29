Kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı
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Kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı

Kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sinop'un Ayancık ilçesinde kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde kontrolden çıkan ambulans kaza yaptı.

Kaza gece saat 04.00 sıralarında Ayancık-Türkeli karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesine gerçekleştirilen hasta nakli ardından geri dönen ambulans, Ayancık'a 14 kilometre uzaklıktaki Büyükdüz köyü Onortak Mahallesi giriş yolu mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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