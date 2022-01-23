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Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde 8 bin adet makaron bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde 8 bin adet makaron bulundu Operasyon anları jandarma kamerasında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları tırın içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde 8 bin adet makaron bulundu

Operasyon anları jandarma kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdukları tırın içerisinde piyasa değeri 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol kontrol noktasında kontrol amaçlı durdurulan sürücülüğünü 7 adet suç kaydı bulunan R.K. isimli şahsın yaptığı kapalı kasa tırda jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 8 bin 960 adet makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde 8 bin adet makaron bulundu

Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde 8 bin adet makaron bulundu

Kontrol noktasında durdurulan tırda 2 milyon TL değerinde 8 bin adet makaron bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türk Lirası, Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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