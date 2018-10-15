Kontrol Noktasında Durdurulan Otomobilin Ön Panelinden Yavru Baykuş Çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yol kontrolü yapan polisin durdurduğu otomobilde, ön panele sıkışmış yavru baykuş bulundu. Polislerin kurtardığı yaralı baykuş, tedaviye alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TOKİ yakınlarındaki kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan polis, ön panelde sıkışan yavru baykuşu gördü. Polisler ve sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücü aracı çalıştırırken herhangi bir ses duymadığını belirtti. Polislerin sıkıştığı yerden çıkardığı yavru baykuş, zabıta ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekipleri ise kanat ve bacaklarından yaralanan baykuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İslahiye Şefliği'ne teslim etti. Yaralı baykuş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

- Gaziantep