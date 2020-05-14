Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti
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Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti

BURSA'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu ele geçti
14.05.2020 07:44 | Son Güncelleme: 14.05.2020 07:44

BURSA'da güvenlik güçleri tarafından durdurulan 2 otomobilde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması sonucu Adapazarı'ndan ilçeye gelen 2 otomobilde uyuşturucu madde ve silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, otomobilleri Adapazarı karayolunda bulunan kontrol noktasında durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 70 mermi, 10 gram metamfetamin ve 10 bin TL nakit para ele geçirildi. Ekipler, araçlarda bulunan N.T., B.B., B.Ş., A.B., ve B.K.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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