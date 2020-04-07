Kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadılar, kaçmaya çalıştılar
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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Giresun, Polis, 3. Sayfa

Kontrol noktasında "dur" ihtarına uymadılar, kaçmaya çalıştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüsü salgınıyla ilgili açıkladığı ek tedbirler kapsamında Trabzon'da şehrin Giresun il sınırındaki Beşikdüzü noktasında kurulan polis kontrol noktasındaki giriş-çıkış yasağına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı.

07.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:32
Kontrol noktasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Korona virüsü salgınıyla ilgili açıkladığı ek tedbirler kapsamında Trabzon'da şehrin Giresun il sınırındaki Beşikdüzü noktasında kurulan polis kontrol noktasındaki giriş-çıkış yasağına uymayarak araçla kaçmaya çalışan şahıslar yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip Korona virüs salgınına karşı açıklanan ek tedbirler kapsamında il valiliklerine gönderilen genelge kapsamında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Bu kapsamında Trabzon'da şehrin Giresun il sınırında kontrol noktası oluşturuldu. Polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimlerin sürdüğü kontrol noktasında dün gece saatlerinde bir otomobil, ekiplerin dur ihtarına uymadı. Jandarma ekiplerinin üstüne otomobili sürerek kaçmaya çalışan şahıslar, güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Beşikdüzü ilçesindeki Adacık mevkinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil içerisinde bulunan Y.Ç., S.Ç. ve H.A. gözaltına alındı. Şahıslardan Y.Ç.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, şahıslar savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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