- Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı- Bombalı saldırgan ölürken, 4 kişi de yaralandı
- Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı Bombalı saldırgan ölürken, 4 kişi de yaralandıHALEP - Afrin-Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
- Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı
Bombalı saldırgan ölürken, 4 kişi de yaralandı
HALEP - Afrin-Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Afrin-Azez arasındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs güvenlik görevlilerin dikkatini çekti. Açılan ateş üzerine saldırgan motosiklete yüklü olan bombayı patlattı. Saldırgan ölürken, 4 kişi de yakalandı.
Bölgede bomba imha uzmanları çalışma başlattı