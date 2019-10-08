08.10.2019 01:02

- Kontrol noktasına bomba yüklü motosikletle saldırı

Bombalı saldırgan ölürken, 4 kişi de yaralandı

HALEP - Afrin-Azez kırsalındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Afrin-Azez arasındaki kontrol noktasında motosikletli bir şahıs güvenlik görevlilerin dikkatini çekti. Açılan ateş üzerine saldırgan motosiklete yüklü olan bombayı patlattı. Saldırgan ölürken, 4 kişi de yakalandı.

Bölgede bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Kaynak: İHA