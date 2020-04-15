Kontrol noktası ve hastanede dezenfekte çalışması yapıldı
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Koronavirüs, Aşkale, 3. Sayfa

Kontrol noktası ve hastanede dezenfekte çalışması yapıldı

Kontrol noktası ve hastanede dezenfekte çalışması yapıldı Aşkale Belediye Başkanlığı Korona Virüs önlemlerine karşı İlçede önemli yeri tutan Bölge Trafik, Kontrol Noktası ve İlçe Devlet Hastanesinde dezenfekte çalışması yaptı.

15.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:49
Kontrol noktası ve hastanede dezenfekte çalışması yapıldı

Kontrol noktası ve hastanede dezenfekte çalışması yapıldı

ERZURUM - Aşkale Belediye Başkanlığı Korona Virüs önlemlerine karşı İlçede önemli yeri tutan Bölge Trafik, Kontrol Noktası ve İlçe Devlet Hastanesinde dezenfekte çalışması yaptı.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamalarında, "Dünya devletlerinin kabusu durumunda olan, Ülkemizde ise Tehdit durumu oluşturan yeni tip Covid -19 karşı gerek Kaymakamlığımız ve gerekse Belediyemiz olarak ilçemizde bir çok önemli tedbirler aldık. Vatandaşımızın sağlığını ön planda tutarak öncelik durumuna göre hepsini hayata geçirdik. Korona illetiyle savaş halindeyiz. Bu savaşta en ön saflarda vatandaşlarımız için canlarını hiçe sayan Sağlık çalışanlarımız, Emniyet ve Jandarma personellerimizin yoğun olarak çalışma yaptıkları noktalarda bizlerde Belediye olarak onların canlarının sağlıklarını düşünüyoruz. Çalışma ortamlarını sık sık dezenfekte ederek kendilerine daha güvenli çalışma ortamı hazırlıyoruz. Covid-19'a karşı mücadele veren başta Sağlık çalışanlarını, Emniyet ve Jandarma personellerimize ve Belediye çalışanlarımıza ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tedbirler kapsamında Aşkale Belediyesi ekipleri çalışmalarına ortak kullanım alanlarındaki dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Kontrol noktası ve hastanede dezenfekte çalışması yapıldı

Kaynak: İHA

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