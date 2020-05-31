Kontrol noktalarında Filistinlilerin paralarını gasbeden İsrail polisine 2 yıl hapis cezası İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan çeşitli kontrol noktalarında sebepsiz yere durdurduğu araçlardaki Filistinlilerin paralarını gasbeden bir İsrail polisini 2 yıl hapse mahkum etti.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan çeşitli kontrol noktalarında sebepsiz yere durdurduğu araçlardaki Filistinlilerin paralarını gasbeden bir İsrail polisini 2 yıl hapse mahkum etti.

Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen davada, Ecmed Asker isimli İsrail polisi, farklı tarihlerde Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki kontrol noktalarında sebepsiz yere durdurarak arama yaptığı araçlardaki Filistinlilerin yaklaşık 10 bin 900 yeni İsrail şekelini (22 bin lira) gasbetmekten suçlu bulundu.

Mahkemece 2 yıl hapse mahkum edilen Asker'in, mağdur Filistinlileri olayı anlatmamaları ve şikayetçi olmamaları için tehdit ettiği de ortaya çıktı.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında yer alan Ayrım (Utanç) Duvarı'nın bazı kısımlarında İsrail'e ait kontrol noktaları bulunuyor.

Doğu Kudüs'te yaşayan veya İsrail tarafında çalışan Filistinliler, Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'ya gitmek için bu kontrol noktalarını kullanmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA