Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü
Haberler » Güncel » Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü - Haber

Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaptıkları inşaatı kontrole giden müteahhit, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

13.02.2020 19:38 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:12
Kontrol için gittiği inşaatta yüksekten düşen müteahhit öldü

'nin ilçesinde yaptıkları inşaatı kontrole giden müteahhit, yüksekten düşerek hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, müteahhit Musa Keysan (72), Mahallesi Barboros Bulvarı'nda devam eden 114 dairelik inşaatı kontrol etmeye gitti.


4. kattaki bir dairenin balkonuna çıkan Keysan, henüz belirlenemeyen nedenle toprak zemine düştü.


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Keysan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler