Kontrol İçin Evine Gelen Ekiplere Ateş Açtı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, yakınlarının kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine evine gelen ekiplere rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta yaşayan A.E'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine A.E'nin evine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin kapıyı açmaya çalıştığı esnada evde bulunan A.E, silahla rastgele ateş açtı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemlerinin ardından şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Şüpheli A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.