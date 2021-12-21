Kontrol için durdurulan araçta uyuşturucu çıktı

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler narkotik köpeği ile yaptıkları yol uygulamasında durdurulan araçtan bonzai ve kubar esrar ele geçirildi.

Düzce'nin Gümüşova ilçesi D-100 karayolu üzerinde jandarma ekipleri uyuşturucu madde arama köpek unsurlarıyla birlikte yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada R.D. isimli şahsın kullandığı otomobil durduruldu. Sürücü ile birlikte 4 kişinin bulunduğu araçta narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada otomobilde 17 gram bonzai ve 2 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

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