Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi - Haberler
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Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi

AA, Gültekin Yetgin - Güncel
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Kontrol faaliyetindeki orman ekipleri gördükleri yıpranmış Türk bayrağını değiştirdi

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma faaliyetleri sırasında gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

GİRESUN (AA) - Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma faaliyetleri sırasında gördükleri yıpranmış Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesi Topçam Mahallesi'nde, Topçam Orman İşletme Şefi Gökhan Çağlar ve Orman Muhafaza Memuru Orhan Ercan, ormanların koruma, kontrol faaliyetleri görevindeyken bir çeşmenin yanındaki direkte yıpranmış Türk bayrağı gördü.

Bunun üzerine Çağlar ve Ercan, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nün talimatıyla araçlarında söz konusu durumlara karşı hazır bulundurdukları Türk bayrağını, yıpranmış bayrak ile değiştirdi.

Yerine yerleştirilen Türk bayrağı göndere çekildi.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Türk Bayrağı, Giresun, Türk, Güncel, Haber

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