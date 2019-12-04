Kontrol edilmeyen diyabet göz kaybına yol açıyor

04.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:46

DİYABET hastalığının göz de dahil olmak üzere birçok organa zarar verdiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, özellikle 20 ile 65 yaş arasındaki kişilerin dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Apa, gözlük tercihinde diyabet seviyesine dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

Diyabet süresi arttıkça gözde hasar yapma riskinin de arttığını söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, diyabetin göz sağlığı üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirdi. Uzm. Dr. Apa, "Şeker hastalığı iyi kontrol edilmemiş hastalar daha yüksek risk altındadır. Bununla birlikte, iyi bir metabolik kontrol gözde hasar yapma riskini ortadan kaldırmamaktadır" dedi. Dr. Apa, ayrıca hamilelik, hipertansiyon, böbrek hastalığı ve anemi varlığının şeker hastalarında göz tutulumunu kötü yönde etkileyebildiğine dikkat çekti.

GÖZDEKİ HASAR HER ZAMAN BELİRTİ VERMEYEBİLİR

Hastalarda, genelde yavaşça ilerleyen görme azalması olabileceği gibi ani görme kayıpları da olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, "Bununla birlikte, hastaların gözlerinde hasar başlamasına karşın görmeyle ilgili hiçbir şikayetleri olmayabilir. Bu da şeker hastalarının muayenelerinin, diyabet uzmanıyla göz doktoru tarafından yapılmasının önemini göstermektedir. Erken teşhis ve tedavi ve sık kontrollerle birçok diyabetli hastada ciddi görme kayıpları engellenebilmektedir" diye konuştu.

DİYABET GÖZDE BİRÇOK HASTALIĞA SEBEBİYET VERİYOR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa, "Diyabetin en önemli komplikasyonu ve başlıca körlük nedeni retina tutulumudur. Hücre kaybına yol açarak damar geçirgenliğinin bozulması merkezi görmemizi sağlayan sarı nokta bölgesinde sıvı birikmesine neden olur. Ayrıca kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına yol açar. Retinada kendiliğinden kanayabilen yeni damarlar oluşur. Retinanın önünde ve içinde oluşan kanamalar gözün arka boşluğuna sızabilir. Retinada damarlı zarlar oluşur. Bu yeni oluşan hassas damarlar da kanayarak göz içi kanama ve retina dekolmanı (retina dokusunun ayrışması) oluşturabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Diyabetin görme sinirini etkileyip, göz kaslarında felçlere yol açarak paralitik göz kaymasına (şaşılık) da yol açabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Apa ekledi:

"Ayrıca katarakt da diyabeti olanlarda olmayanlara oranla daha sıklıkla ve daha genç yaşlarda oluşmaktadır. Diyabeti olanlarda katarakt gelişme riski yüzde 60 oranında daha fazla. Bununla birlikte, katarakt çok daha erken yaşlarda ortaya çıkıyor ve çok hızlı ilerliyor. İyi kan şekeri kontrolü hem bu riski azaltıyor, hem de kataraktın ilerlemesini yavaşlatıyor."

DİYABETLİ HASTALARDA GÖZ TANSİYONU RİSKİ İKİ KAT DAHA FAZLA

Dr. Apa, "Göz tansiyonu olarak da bilinen ve göz sinirlerinin farklı nedenlerle hasar görmesi sonucu oluşan glokom, diyabeti olanlarda hem daha sık hem de daha erken yaşta görülüyor. Diyabetli kişilerde glokom gelişme ihtimali, diyabetli olmayanlara göre iki kat daha fazla. Bu nedenle kan şekeri kontrolü ve düzenli göz muayenesi önemli" dedi.

GÖZLÜK ALIRKEN ŞEKER SEVİYENİZE DİKKAT EDİN

Dr. Apa, "Kan şekeri düzensiz olan ve yükselme-düşme şeklinde dalgalanma yaşayan diyabetlilerde geçici görme bozuklukları görülebiliyor. Buna bağlı olarak gözlük numaralarında geçici değişiklikler oluşabiliyor. Bu şikayetler kan şekerinin normal seviyelerine geldiğinde düzeliyor. Kan şekeri değişken olan kişiler gözlük alırken kan şekeri seviyelerine dikkat etmeli ve mutlaka bir doktora danışmalı" dedi.

Dr. Apa sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Diyabetik hastalar görmelerinde azalma olmasını beklemeden göz doktoruna muayene olmaları gerekmektedir. Erken evrede tespit edilen lezyonlar daha etkin ve güvenli bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Kan şekeri düzeyi, hipertansiyon, kolesterol düzeyi ve diğer önemli tetkiklerin de şeker hastalığınızla ilgilenen doktor tarafından kontrol altında tutulması gerekmektedir. Diyabet hastalığına bağlı etkilenme, tanı koyulduktan sonra ilk 10 yıl içerisinde nadiren görülmekle birlikte 5 yıl içerisinde, hatta tanı anında bile görülebiliyor. Erken dönemde göz etkilenmesine rağmen görme seviyesinde azalma görülmüyor ve hastalar farkına varmıyor. Bu yüzden diyabet tanısı alan her hasta göz doktoruna başvurmalıdır."

Kaynak: DHA