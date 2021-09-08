Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 13 kilo 640 gram uyuşturucu çıktı
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Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 13 kilo 640 gram uyuşturucu çıktı

Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 13 kilo 640 gram uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kontrol amaçlı durdurulan araçta yapılan aramada 13 kilo 640 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kontrol amaçlı durdurulan araçta yapılan aramada 13 kilo 640 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Dinar ilçesinde durdurularak kontrol edilen araçta 13 kilo 640 gram, toplam 14 paket poşetlenmiş vaziyette skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Yasin A. isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak Dinar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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