Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
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Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Mersin, çevre iller ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve bölgeden yeniden alevlerin yükselmemesi için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, ekiplerin farklı noktalarda sürdürdükleri çalışmalar drone ile görüntülendi.

Yangın süreci

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

Süreç boyunca bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, bugün düzenlediği basın toplantısında yangının yaklaşık 50 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındığını açıklamıştı. Pakdemirli, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını da bildirmişti.

Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor
Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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Dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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