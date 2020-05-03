Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi

Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi
03.05.2020 18:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:23

Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi ile birlikte, 24 Ocak 2020 depremi sonrası Bulutlu Mahallesinde kurulan konteynır kentte yaşayan depremzedeleri...

Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi ile birlikte, 24 Ocak 2020 depremi sonrası Bulutlu Mahallesinde kurulan konteynır kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Bulutlu Mahalle Muhtarı Fazlı Özcan, "Ziyaretten çok memnun kaldık. Sorunlarımız ve eksiklerimiz ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtıldı. İlgilerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkçi de, korona virüs salgınından önce Malatya'yı depremin etkilediğini hatırlatarak, "Bulutlu Mahallemizde depremde etkilenen mahallerimizden biriydi. Devletimiz bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için mahalleye konteynır kent kurmuştu. Büyükşehir Belediyemizde buranın altyapısını hazırlayarak sorunsuz bir konteynır kent oluşturmuştu. Bizde ziyaret ederek vatandaşlarımızla hasbihal ettik" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, depremde Bulutlu Mahallesinin çok etkilendiğini ifade edip, "Deprem sonrası mahallemize gittiğimizde sağlam tek binanın cami olduğunu gördük. Kadınlar bir bölümde erkekler bir başka bölümde kalıyordu. Evlerin büyük bölümü hasar görmüştü. Konteyner kent kurulması için üzerimize düşün görevi yerine getirdik. Altyapısını baştan aşağı yaptık. Mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla görüştük. Korana salgınının oluşturduğu kaos bittikten sonra Devlet ve Millet olarak el ele verip memleketimizi daha iyi yerlere getireceğiz" şeklinde konuştu.

Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haber
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını geçti Haber
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısı, mevcut koronavirüs hasta sayısını...
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı Haber
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 61 artarak 3 bin 397'ye yükseldi
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
NHL ekiplerinden Los Angeles Kings, Paris Hilton'u kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çin'in komşusu Tacikistan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Kumar baskınında basılan Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı: Çay içtim, kumar oynamadım
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddialarına açıklama geldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Neymar Arda Turan Burak Yılmaz Bülent Uygun Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Samsun Ambulans Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Konteynır kentte yaşayan depremzedeler ziyaret edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 19:58:38. #1.14#
title