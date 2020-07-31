Konteynerleri vinçle böyle çalıp başkalarına sattı Konteynerleri vinçle böyle çalıp başkalarına sattı Çalıp sattığı konteynerleri aynı yolla tekrar çaldı Konteyner hırsızı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Bursa'da tarım arazilerinde bulunan konteynerlere önce alıcı buldu sonra vinç kiralayıp çaldı.

Konteynerleri vinçle böyle çalıp başkalarına sattı

Çalıp sattığı konteynerleri aynı yolla tekrar çaldı

Konteyner hırsızı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

BURSA - Bursa'da tarım arazilerinde bulunan konteynerlere önce alıcı buldu sonra vinç kiralayıp çaldı. Başkasına ait konteynerleri vinç ile çalan hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan cezaevine giren ve izinle çıkan M.M.Ş., cezaevinden çıkar çıkmaz tekrar hırsızlık yaptı. Tarım arazilerinde bulunan konteynerlere alıcı bulan ve daha sonra vinç tutarak konteyneri çalan hırsız polis ekipleri yakaladı.

İhbar üzerine konteynerlerin çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli bölgelerde çalınan konteynerleri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, konteynerlerin vinç ile çalındığını belirledi. Vinç operatörlerine ulaşan ekipler, operatörlerin olaydan habersiz olduğunu ve konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığı bilgisine ulaştı. M.M.Ş.'nin peşine düşen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan M.M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıp sattığı konteyneri daha sonra yine çaldı

Daha öncede çeşitli hırsızlıklardan kaydı bulunan ve cezaevinden izinle çıkan M.M.Ş.'nin cezaevinden çıktıktan sonra da konteyner çalarken yakalandı. Ayrıca M.M.Ş. çalıp sattığı konteynerleri daha sonra tekrar aynı yolla çaldığı belirlendi.

Kaynak: İHA