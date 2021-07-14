KONTEYNERLER KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DEZENFEKTE EDİLDİ
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KONTEYNERLER KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

KONTEYNERLER KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

KONTEYNERLER KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DEZENFEKTE EDİLDİYalova Belediyesi, vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak için çöp konteyner yıkama araçlarıyla yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KONTEYNERLER KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ DEZENFEKTE EDİLDİ

Yalova Belediyesi, vatandaşlar için daha sağlıklı ve temiz bir ortam oluşturmak için çöp konteyner yıkama araçlarıyla yıkama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan kapsamlı ve detaylı yıkamalarla Kurban Bayramı süresi ve sonrası oluşan kötü kokuların önlenmesi sağlanıyor. Konteynerlerin yıkanmasıyla oluşabilecek kötü kokuların önüne geçtiklerini belirten Yalova Belediyesi ekipleri; "Şehrimizin temiz bir kent olması ve vatandaşlarımızın nezih bir ortamda yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çöp toplama ve konteyner yıkama araçlarımız ayı anda aynı noktada hizmet veriyor. Önce çöp aracımız çöpleri topluyor hemen akabinde ise konteyner yıkama aracımız devreye girerek yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Aracımız ile çöp konteyneri, basınçlı ve sıcak su ile içi ve dışı yıkanıp dezenfekte edildikten sonra tekrar yerine bırakılmaktadır. Değerli hemşerilerimizden isteğimiz çöp konteynerlerine poşetsiz çöp atmamaları ve çöp konteynerlerine Kurban Bayramı boyu ve sonunda kurban atıklarını bırakmamalarını rica ediyoruz" dediler.

Kaynak: Habermetre

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