Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik

16.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:54
Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarını düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarını düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Pandemi sürecinde cadde-sokak ve durakları köpüklü su ile yıkama çalışmalarını sıklaştıran Düzce Belediyesi, normalleşme sürecinde de hijyen çalışmalarını ihmal etmiyor. Sabah saatlerindeki sakinliği fırsat bilen ekipler, otobüs duraklarını önce köpüklü su ile yıkayıp temizledikten sonra dezenfeksiyon yapıyor. Duraklarının temizliğini yapan ekipler, bir yandan da cadde ve sokakları da köpüklü su ile yıkayarak şehrin temizliğini sağlıyor. Aynı zamanda ekipler, çöp konteynırları için de özel solüsyon kullanarak temizlik ve dezenfekte işlemini uyguluyor. - DÜZCE

Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik
Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik
Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konteynerlara özel solüsyonlu temizlik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 16:04:51. #1.15#
title