Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner - Haberler
Deprem, Samsun

Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner

Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner Katlanabilir konteynerler ile daha çok insan daha az bir alanda yaşayabilecek Konteynerlerde yataklar, tesisatlar, masa ve mutfak tezgahları duvara monteli olacak 1 kamyona 1'den fazla konteyner yüklenebilecek ve konteynerler apartman gibi üst...

16.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:04
Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner

Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner

Katlanabilir konteynerler ile daha çok insan daha az bir alanda yaşayabilecek

Konteynerlerde yataklar, tesisatlar, masa ve mutfak tezgahları duvara monteli olacak

1 kamyona 1'den fazla konteyner yüklenebilecek ve konteynerler apartman gibi üst üste konulabilecek

SAMSUN - Samsun'da meslek lisesi öğretmeni tarafından, deprem bölgelerinde daha az alanda daha çok insanın barınabilmesi için katlanabilir ve üst üste koyulabilir deprem konteyneri yapıldı. Prototipi yapılan konteynerde duvarlara gömülü masa, yatak, mutfak tezgahı da bulunuyor.

Deprem ülkesi olarak adlandırılan Türkiye, birçok deprem kuşağının üstünde bulunuyor. Zaman zaman meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, birçok vatandaş ise evlerinin sağlam olmamasından dolayı evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. Evlerinde barınamayanlar için yetkililer tarafından konteynerlerden barınma yerleri ayarlanıyor. Şu anda kullanılan konteynerler ise maliyet, nakliyat ve alan açısından birçok dezavantajı bulunduruyor. Şu anda gönderilen konteynerlerin bir tanesini 1 adet kamyon taşıyabiliyor ve bu deprem alanı kaldırıldığı zaman da konteynerin kapladığı hacim kadar alanın depo olarak kullanılması gerekiyordu. Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik Mahmut Katırcıoğlu yaptığı proje ile hem alandan hem de nakliyattan tasarruf ederek, depremzedelerin daha rahat yaşamalarını hedefledi.

Lise öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu tarafından yapılan deprem konteyneri prototipi normal konteyner ebatlarında yapılması düşünüldü. Konteyner katlandıktan sonra yüksekliği 50 cm'ye düşüyor. Böylece birkaç konteyner üst üste konularak 1 kamyonda birden çok konteyner taşınabiliyor.

"10 saniyede kuruluyor, 6 tanesi 1 kamyona sığıyor ve 5 kat daha az yer kaplıyor"

Katlanabilir konteynerin diğer konteynerlere göre çok avantajlı olduğunu vurgulayan Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik-elektronik öğretmeni Mahmut Katırcıoğlu, "Katlanabilir bir konteyner dizayn ettik. En büyük avantajı bir kamyonla bir tane konteyner götürmektense katlanabilir konteynerlerden 6 tanesini 1 kamyonla taşıyabiliyoruz. Deprem alanına gittiğinde kurulması çok basit. Bir vinçle kamyonu üzerinden alıp da koyduğunda 5-10 saniye içerisinde kurulumu sağlanabiliyor. Depremden sonra ise aynı şekilde toplanarak depolama alanlarında diğerlerine göre 5 kat daha az yer kaplıyor. Biz bunu planlarken konulacak yerin fiziki şartlarına göre kat kat üst üste ve yan yana bitişik şekilde daha az alana daha fazla konutu yerleştirmeyi planladık. Toplanma alanları ve geçici konutların konulacağı alanların kısıtlı ve az olduğunu kamuoyundan duyduk. Amacımız dar alanlarda daha çok insanı barındırabilir hale getirmektir" dedi.

"Katlanabilir konteynerlerin boyutu diğer konteynerlerle aynı olarak tasarlandı"

Konteynerlerin boyutunda küçülme olduğunu ve yaşam kalitesinin daha yükseltildiğini ifade eden Mahmut Katırcıoğlu, "Konteynerin bire bir 5 metre 90 cm'e, 2 metre 40 cm genişlik ve 2 metre 10 cm'de yüksekliği var. Normal bir konteyner ölçüsünde planladık. İçerisinde 4 kişilik bir ailenin barınacağı 2'li ranza sisteminde 4 kişilik yatak olarak düşündük. Bunlar duvardan çıkıyor. Diğer taraftaki duvar kısmında ise yine duvardan çıkan masa, sandalyeler, mutfak tezgahı ve lavabosu var. Konteyner arka 1 metre 10 cm'lik kısmında ise 1 duşa kabin ve bir alaturka tuvalet bulunuyor. Oranın havalandırma camı ve kapısı da var. Yaşam alanından ayrı bir bölme olarak planladık. Konteyner içerisindeki masalar, yataklar ve tezgahların hepsi duvarlara gömme olarak yapıldı. İnsanlar kullanıma göre yatakları ve masayı açıp kullanacaklar, istedikleri zaman da kapatarak yaşam alanlarını genişletecekler. Su ve elektrik tesisatını da gömme olarak düşündük. Planlarımızda konteynerin üstüne güneş paneli koyarak elektriğini de kendisinin üretmesini düşündük. Konteynerin içerisinde olmayan tek kısım, kullanıldığı yerde kuran kişiler, alt yapı sistemiyle kurarlarsa eğer su ve kanalizasyon giderlerin hepsi birbirine bağlanacak şekilde planladık. Konteynerlerin olduğu alana bir fosseptik çukuru veya su tankı getirirlerse bu konteyner evlerinin hepsinden içme suyu verilir ve atık suları da atabilecekleri yer planlanır" diye konuştu.

Konteynerlerin vinçle kaldırıldığında otomatik olarak kurulduğunu da belirten Katırcıoğlu, şunları söyledi:

"Konteynerin ön ve arkada duran dikine duvarlar yukarı kaldırıldığında konteynerin yan duvarları içeri katlanarak katlanabiliyor. Açarken de kapalı olan konteynerin üstünden vinç yardımıyla kaldırdığımızda yan duvarlar yukarı doğru açılarak, kullanıma hazır hale geliyor."

Yapılan proje, çeşitli yarışmalara gönderilerek geliştirilip, uygulanması amaçlanıyor.

Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Haber
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Haber
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi Haber
Geldi, gelecek derken ilk istilacı çekirge Türkiye'de görüntülendi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu belli oldu
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'yı istiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'la görüştü ancak sonuç alamadı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa röportaj verdiği sırada öksürmesi, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Aleyna Tilki Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Berkay Şahin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla Derbi Vatandaş Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Konteynerde yeni keşif: Katlanabilir konteyner - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 11:44:17. #1.15#