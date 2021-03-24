Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor

24.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:16
Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ihracat yapmak için boş konteyner bulma sorunu yaşandığını belirtti.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, ihracat yapmak için boş konteyner bulma sorunu yaşandığını belirtti.

ASRİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Danışman, yetkililerden bu konuya ilgi göstermelerini ve bu süreçte spekülasyon yapılmasına fırsat verilmemesini özellikle beklediklerini kaydetti.

Yerkürede çok ciddi bir ticaret daralması yaşanmakta olduğunu kaydeden Danışman, salgının getirdiği doğal kısıtlamaların hayatın birçok alanında olduğu gibi ekonomiyi de derinden etkilediğini belirtti.

Danışman, bu konuda en sıkıntılı boyutlardan birinin de dış ticaret olduğunu belirterek, "Artık iyice sıkışan şartlar yeni tedbirlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Biriken talep kendini hissettirmektedir. Ancak, küresel anlamda bir kısım merkezler bu durumu hem ham madde açısından hem de başka araçlar açısından istismar etmektedirler." ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Örgütünün bu konuda çok dinamik davranması ve ticaretin önüne çıkarılan suni engelleri yok etmesini beklediklerini belirten Danışman, özellikle Türkiye'de ihracatı etkileyecek ölçüde bir konteyner sorunu yaşanmakta olduğunun altını çizdi.

Danışman, şunları kaydetti:

"Bu durumu etkileyen farklı sebepler olduğu anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili bazı tedbirler alabileceği düşünülmektedir. ASRİAD olarak talebimiz, özellikle konuya ilgi gösterilmesi ve sorunun çözümünün organize edilmesidir."

Danışman, böyle kritik zamanlarda ekonominin önüne çıkarılan hiçbir yapay engele hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Pervin Buldan Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konteyner yokluğu dış ticareti olumsuz etkiliyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:17:19. #1.15#
title