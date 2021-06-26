KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştüKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü.
Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü. Tek şerit, kapanırken, konteynerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Yaşar Kara'nın (52) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp, savrulurken, üzerinde yüklü konteyner ise yola düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolunun tek şeridi, trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. İhbarla gelen ekip, konteyneri çekiciyle yoldan kaldırınca ulaşım da normale döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı