KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
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KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştüKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü.

Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkıp, savrulan TIR'da yüklü konteyner, D-100 yoluna düştü. Tek şerit, kapanırken, konteynerin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Yaşar Kara'nın (52) kullandığı TIR, kontrolden çıkıp, savrulurken, üzerinde yüklü konteyner ise yola düştü. Kaza nedeniyle D-100 yolunun tek şeridi, trafiğe kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. İhbarla gelen ekip, konteyneri çekiciyle yoldan kaldırınca ulaşım da normale döndü.

KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü
KOCAELİ Konteyner, savrulan TIR'dan D-100 yoluna düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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