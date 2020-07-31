Konteyner kentte buruk bayram
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Konteyner kentte buruk bayram

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

31.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:57

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı vatanlarından uzakta karşılamanın burukluğunu yaşıyor.

Kilis'te Göç idaresi Genel Müdürlüğü Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ndeki camilerde bayram namazı için saf tutan Suriyeliler, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için de dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde namazlarını kılan Suriyeliler, bir bayramı daha ülkelerinden uzakta geçirmenin hüznünü yaşadı. Suriyeli misafirler, cami çıkışlarında yakınlarıyla gönül selamı vererek bayramlaştı.

"Allah bu ülkeyi daima ayakta tutsun"

Suriyeli Muhammed Ahmet, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır ülkesinden uzakta olmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Tek temennilerinin savaşın sona ermesi ve bundan sonraki bayramları kendi ülkelerinde geçirmek olduğunu ifade eden Ahmet, göz yaşlarını tutamayarak şunları kaydetti:

"Gurbeti biz bu ellerde çekiyoruz, Allah'tan dilerim ki en yakın vakitte vatanımıza döneriz. Türkiye Cumhuriyeti'nden Allah razı olsun. Türkiye gibi hiçbir ülke bize bakmadı. Herkes elini çekti hiç kimse acımadı ama sadece Türk kardeşlerimiz bize kucaklarını açtılar. Türkiye'de Müslümanlar evlerini, barklarını ve kalplerini bizlere açtılar. Her zaman bize küçüğümüze, büyüğümüze saygı ve sevgi gösterdiler. Allah bu ülkeyi daima ayakta tutsun. Allah bu ülkenin Cumhurbaşkanını Müslümanların lideri yapsın. Bizim tek umudumuz Türkiye'dir. Bize Türkiye'den başka kimse elini uzatmadı. Türkiye'den başka hiç kimse çocuklarımıza süt bile getirmedi. Halimizi hatırımızı kimseler sormadı. İnşallah burada son bayramımız olur ve ülkemize döneriz."

"Vatan gibi şirin bir ülke yoktur"

Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm Türk yetkililere minnettar olduklarını belirterek "Allah razı olsun bize evlerini, kalplerini ve gönüllerini açtılar. Ekmeklerini bölüştüler. Ama ne yapalım vatan gibi şirin bir ülke yoktur. Her zaman bu gurbette her bayram ağlıyor, sızlıyor Allah'a yalvarıyoruz. Bir an önce savaş biter de vatanımıza döneriz diye." ifadelerini kullandı.

Rahim Ahmet de bundan sonraki bayramları kendi topraklarında geçirmek için dua ettiklerini söyledi.

Talip İzzeddin de ülkesindeki iç savaş nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve kampta yaşamaya başladığını belirterek savaşın bir an önce bitmesini ve bundan sonraki bayramları kendi topraklarında geçirmek istediklerini ifade etti.

Konteyner kentte buruk bayram

Kaynak: AA

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