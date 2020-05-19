Konteyner kentlerde bayram coşkusu 1919 fidan toprakla buluştu Depremin yaşandığı Elazığ'da 19 Mayıs, Konteyner kentlerde "Umutlarımız Fidanlarla yeşeriyor" sloganı ile dikilen 1919 fidanla kutlandı.

Depremin yaşandığı Elazığ'da 19 Mayıs, Konteyner kentlerde "Umutlarımız Fidanlarla yeşeriyor" sloganı ile dikilen 1919 fidanla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da 20 günde kurulan konteyner kentlerde de kutlandı. Konteyner kentlerde "Umutlarımız Fidanlarla yeşeriyor" sloganı ile Valilik koordinesinde Orman Bölge Müdürlüğü'nün desteğiyle depremzede gençler ve çocuklar 1919 fidanı toprakla buluşturdu.

Yapılan etkinlik valilik tarafından klip olarak hazırlanarak sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan görüntülerde, gençler "Umutlarımız Fidanlarla Yeşeriyor" mesajı verdi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Çetin Oktay Kaldırım'da,"Deprem akabinde 20 gündü inşa ettiğimiz Konteyner kentlerde gençlerimizle 1919 adet fidan dikerek 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladık. Konteynerkentlerden, aziz Elazığımızdan, gözleri ışıl ışıl gençlerimizden güzel ülkeme selam olsun" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA