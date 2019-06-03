Konteyner kent bayrama hazır

Kilis'te 12 bin Suriyelinin yaşadığı Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'ndeki bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kilis'teki konteyner kente yerleştirilen Suriyeli aileler, buruk da olsa bir bayramı daha geçirecek olmanın sevincini yaşıyor.

Çocuklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda bayram temizliği yapan Suriyeliler, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini de kamptaki marketlerden temin etti.

Konteyner kentteki camilerinin bakım ve temizliğini de yapan misafirler, gelecek bayramda ülkelerinde olabilmek için dua ediyor.

Konteyner kent yönetimi ise bayram boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Suriyeli Selva İsmail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı Suriye'deki gibi karşılamak için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Ülkesinden ve sevdiklerinden 6 yıldır uzakta olduğunu anlatan İsmail, "Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti bizden hiç bir şey esirgemedi, bizim için her türlü desteği sağladı ancak insanın ülkesi gibisi yok inşallah önümüzdeki bayramlarda ülkemizde ailemizin yanında oluruz." dedi.

Ahmet el-Ruhi de ülkesinden ve birçok yakınından uzakta 8. bayramı geçireceği için hüzünlü olduğunu belirterek, bundan sonraki bayramlarda ülkesinde yakınlarıyla bir arada olmak istediğini söyledi.

Kaynak: AA