Konteyner Kent Bayrama Hazır

Kilis'te, yaklaşık 24 bin Suriyelinin barındığı konteyner kentteki bayram hazırlıkları tamamlandı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve Kilis'teki konteyner kente yerleştirilen Suriyeli aileler, buruk da olsa bir Kurban Bayramı'na daha kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.

Çocuklarıyla yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda bayram temizliği yapan sığınmacılar, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini de kamptaki marketlerden temin etti.

Konteyner kentteki camilerinin bakım ve temizliğini de yapan misafirler, gelecek bayramı ülkelerinde geçirebilmek için dua ediyor.

Konteyner kent yönetimi ise bayram boyunca herhangi bir sorunun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Hazırlıkları yerinde inceleyen Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında sınır ötesi ve kent genelinde gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından gönderilen bağışla kent genelindeki Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 2 bin 800 küçükbaş hayvan alındığını ifade eden Karatepe, bu kapsamda kent genelinde tüm mahallelere girileceğini ve ihtiyaç sahibi ailelere pay dağıtılacağını söyledi.

"Sınır ötesinde de gerekli çalışmalar yapıldı"

Elbeyli ve Öncüpınar kaplarında da çalışmaların tamamlandığını aktaran Karatepe, şöyle devam etti:

"Burada da kardeşlerimiz Kurban Bayramı'nı hissetsinler diye Valimizin talimatıyla gerekli hazırlıklar yapıldı. İnşallah bayram günü kamp içerisindeki mağdur kardeşlerimizin de kurbandan hisse alması için hazırlıklarımız tamam. Bunun yanında sınır ötesinde de gerekli çalışmalar yapıldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile temizlenen alan ile İdlip bölgesinde toplamda 4 bin 500 kurban kesimi yapacağız."

Din görevlisi Yusuf Genco da Suriyeli misafirlerle camileri temizlediklerini belirterek, tek temennisinin misafirlerin bundan sonraki bayramları kendi ülkelerinde huzur ve güven içesinde geçirmeleri olduğunu ifade etti.

Ahed Musto ise yaklaşık 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini bu süre içerisinde halaları, dayıları, dedeleri ve kardeşlerini hiç görmediğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda Suriye'ye döneriz. Suriye'de kardeşim Fadi şehit oldu. Bu halimize de şükür. Allah'tan dileğim en yakın zamanda bizi bu durumdan kurtarır, altı yılı geçti buradayız." dedi.

"İnşallah savaş biter Suriye'ye döneriz"

Suriyeli Firaz Muhammed Gaddah da yaklaşık 5 yıl önce savaşın şiddetini artırması sonucu yaşadığı Lazkiye'den Türkiye'ye geldiğini ve Kilis'teki konteyner kente yerleştiğini anlattı.

Savaşın başladığı ilk günden bu yana Türkiye'nin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını dile getiren Gaddah, "Türkiye bize bütün Arap ülkelerinden daha çok yardımcı oldu. Allah'a bin şükür bir Suriye vatandaşı olarak burada rahat bir hayat yaşıyorum. Buradaki gördüğüm insanlığı Suriye'de görmemiştim. Türkiye hükümeti ve Türk halkına teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği şeyleri hiçbir Arap ülkesi bize yapmadı. Çok şükür bu mübarek günde tek dileğim inşallah savaş biter Suriye'ye döneriz." şeklinde konuştu.