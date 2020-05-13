Konteyner içinde saklanan zanlı jandarmadan kaçamadı Manisa'da 4 ayrı silahlı yaralama suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun zamandır aranan zanlı, Yunusemre jandarma ekiplerinin yaptığı kapsamlı ve titiz çalışma sonrası saklandığı konteyner içinde üzerindeki ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Manisa'da 4 ayrı silahlı yaralama suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun zamandır aranan zanlı, Yunusemre jandarma ekiplerinin yaptığı kapsamlı ve titiz çalışma sonrası saklandığı konteyner içinde üzerindeki ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Manisa'da 4 ayrı 'ateşli silahla kasten yaralama' suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun zamandır aranan 50 yaşındaki İ.Ç.'nin yer değiştirmek maksadıyla Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi'ne gelerek gizlendiğini tespit eden Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıyı, Uzunburun Mahallesi girişinde bulunan inşaat şirketlerine ait bir konteyner içerisinde saklanırken yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ç.'nin yapılan üst aramasında 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek de ele geçirildi. Şüpheli İ.Ç. jandarma tarafından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan İ.Ç. Şehzadeler E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA