Konteyner hırsızları, kaçak kazı yaparken yakalandı

İZMİT'te, konteyner çalanları takibe alan jandarma, ormanda define aradıkları sırada yakaladı.

İZMİT'te, konteyner çalanları takibe alan jandarma, ormanda define aradıkları sırada yakaladı. Kaçak kazı yapan 4 kişi, gözaltına alındı.

İzmit'in Yassıbağ Mahallesi'nde, A.T.'ye ait konteyner çalındı. A.T.'nin konteyneri ve içindeki ev eşyalarının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma, araştırma başlattı. Jandarma, konteynerin yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Plaka Takip Sistemi'nden yola çıkılarak, 4 kişinin kimliği belirlendi. Yapılan araştırma sonucu Gebze'nin Ovacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda define bulmak için kaçak kazı yapan M.P., T.U., K.G. ve T.K. yakalandı. Kazıda kullanılan cihaz ve aletlere el koyuldu. Çalınan konteyner ise 4 kişinin gösterdiği yerde bulundu. Şüpheliler, 'hırsızlık', 'Orman Kanunu'na muhalefet' ve 'izinsiz kazı yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA