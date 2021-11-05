KONTEYNER GEMİSİ KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANDI - Haberler
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KONTEYNER GEMİSİ KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Dha - TEKİRDAĞ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi. Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi.

Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.

KONTEYNER GEMİSİ KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANDI

KONTEYNER GEMİSİ KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANDI

KONTEYNER GEMİSİ KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANDI

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