KONTEYNER GEMİSİ KADIKÖY AÇIKLARINDA ARIZALANDI
TEKİRDAĞ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi.
KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Dha - TEKİRDAĞ'dan Poti'ye giden 147 metre boyunda MSC OLGA F isimli konteyner gemisinde Kadıköy Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası meydana geldi. Liberya bayraklı gemiye müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler sevk edildi.
Geminin Ahırkapı'ya demirletileceği öğrenildi.