Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı - Haberler
Eğitim Bilişim Ağı, Bilgisayar, Elazığ, TV, Güncel

Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı

Deprem bölgesi Elazığ'da aileleriyle birlikte geçici barınmaz merkezlerindeki konteyner evlerde kalan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ücretsiz internet sayesinde tablet, bilgisayar ve televizyonlardan derslerini işlemeye başladı.

01.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:29
Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı

Deprem bölgesi Elazığ'da aileleriyle birlikte geçici barınmaz merkezlerindeki konteyner evlerde kalan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ücretsiz internet sayesinde tablet, bilgisayar ve televizyonlardan derslerini işlemeye başladı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında Elazığ'da 4 farklı noktaya konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezleri kurularak yaklaşık 5 bin kişi yaşamaya başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da yüz yüze eğitime ara verilen ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders işliyor. Konteyner evlerde aileleriyle kalan eğitim çağındaki çocuklarda hem televizyondan, hem de ücretsiz sunulan internet hizmetiyle tablet ve bilgisayar üzerinden "uzaktan eğitim" almaya başladı.Kaldıkları konteyner evlerde derslerini hem televizyon hem de bilgisayar üzerinden takip eden öğrenciler, verilen eğitimden memnun olduklarını aktardı.

"Derslerimiz gayet güzel ve anlayabiliyoruz"

Kaldıkları konteyner evlerde eğitimlerini televizyon üzerinden işlediklerini belirten 7'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kara, "Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kentte kalıyoruz. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde büyük bir kayıp yaşadık ve korona virüs nedeniyle okullarımız kapalı. Biz de konteyner kentte televizyondan derslerimizi işliyoruz. Derslerimiz gayet güzel ve anlayabiliyoruz. Televizyonda anlatılan ders okulda verilen ders kadar olmasa da en azından bilgimizi geliştiriyor. Burada kalan arkadaşlarım da var, onlar da benim gibi televizyondan ders işliyorlar" dedi.

Depremden sonra konteyner kente yerleştiklerini anımsatan 6'ncı sınıf öğrencisi Veysel Kara ise korona virüsten sonra okullarına gidemediklerini ancak uzaktan eğitimi EBA TV üzerinden işlediklerini dile getirdi.

Bilgisayar üzerinde eğitimlerine devam eden Muhammed Miraç Coşkun ise, "7'inci sınıfa gidiyorum, virüsten dolayı okullar kapandı. Evde derslerimize çalışıyoruz, bilgisayardan tekrarlar yapıyoruz. Bu uygulamadan çok memnunum, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine çok çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Korona virüsten dolayı okullarına gidemediklerini ve uzaktan eğitimi televizyon üzerinden işlediklerini aktaran Hasan Coşkun da salgın bittikten sonra okuluna gitmeyi istediğini söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı Haberler
Polis, baskın yaptığı kahvede bu manzara ile karşılaştı
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Haberler
İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı Haberler
İspanya'da ölü sayısı 10 bine yaklaştı, vaka sayısı 100 bini aştı
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor Haberler
NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi Haberler
Dünya liderlerine şok! Sosyal medyadaki korona paylaşımları silindi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için 'Organize kötülük' diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye verilecek 1.000'er liralık destek ödemeleri bugün başladı
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Hakan Ural, iki çocuğu hasta olan ailenin evini yaptırdı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya iş dünyasından destek yağdı: Rakam 230 milyon TL'yi aştı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ebru Polat Ferhat Göçer Defne Samyeli Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Milli Türk Lirası Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 13:12:55. #1.14#
title