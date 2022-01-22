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Konteyner bir anda yandı

Konteyner bir anda yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Yangın, Kaynarca ilçesi Emirle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K.'ya ait olduğu öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Konteyner bir anda yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Haber

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