Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı - Haberler
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Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynırın altında mahsur kaldı.

Kırıkkale'de anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynırın altında mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan köpekler, hayvan barınağında gözetim altına alındı.

Kırıkkale'de Osmangazi Mahallesi'nde anneleri tarafından terk edilen 7 yavru köpek, sığındıkları konteynerin altında mahsur kaldı. Yavru köpekler, bir vatandaş tarafından fark edildi. Mahsur kalan köpeklerin kurtarılması için İtfaiye Müdürlüğünden destek istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, 7 yavru köpek konteyner altından çıkartıldı. İtfaiye aracıyla veterinere götürülen köpekler, tedavilerinin ardından hayvan barınağında gözetim altına alındı. Yavruların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

Konteyner altında mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı

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