Kontakt lens kullanımına dikkat !
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Kontakt lens kullanımına dikkat !

Kontakt lens kullanımına dikkat !
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Op.Dr.Şeyda Atabay, Denetimsiz ve takipsiz kullanılan kontakt lenslerin göz için problemlere sebep olabildiğini dile getirdi.

Denetimsiz ve takipsiz kullanılan kontakt lenslerin göz için problemlere sebep olabildiğini dile getiren Op.Dr.Şeyda Atabay, "Bu nedenle lens kullanımları son zamanlarda reçeteye tabi tutulmaktadır. Kontakt lens sıklıkla gözde kırma kusuru varlığında görmeyi düzeltmek için veya göz rengini değiştirmek amacıyla kullanılan çok nadiren olarak da diğer göz bozuklukları tedavisinde kullanılan göz ön yüzeyindeki kornea tabakası üzerine yerleştirilen bir protezdir.

Göz yüzeyi ile direkt temasta olmasından dolayı dikkatsiz ve denetimsiz kullanıldığında şiddetli enfeksiyonlara, göz ön yüzeyinde çizilmelere , göz ülseri olarak adlandırılan keratit hastalığına neden olmaktadır.

Ancak tabi ki de lens kullanımının amacı daha iyi görmek ve daha iyi görünmek olduğundan iyi bir lens kullancısı yıllar boyunca sorunsuz bir hayat geçirebilir. Bu nedenle kontakt lenslerin bize sağladığı avantajlardan daha iyi yararlanabilmek için kurallara uymak ve temizliğe çok dikkat etmek gereklidir" diye konuştu.

Temelde iki farklı lens çeşidi bulunduğunu kaydeden Op.Dr.Şeyda Atabay, "Bunlar gaz geçirgen lensler ve yumuşak lensler olarak sınıflandırılabilir. Gaz geçirgen lensler daha çok keratokonus gibi durumlarda kullanılan daha sert lenslerdir ve günümüzde kullanım alanı oldukça daralmıştır.

Sıklıkla kullanılan yumuşak lenslere çok daha kolay adapte olunmaktadır ve kullanımları daha kolaydır. Genelde hastalarımızın yaptığı yanlışlık gözlük numarasını kullanarak lens almak istemeleridir.Ancak gözlük numarası ile lens numarası her zaman aynı olmayabilir. Lens numarası çeşitli özellikler içermektedir. Kornea çapı ve eğriliği lens üzerinde oldukça etkili olan parametrelerdir" dedi.

Ayrıca internet siparişi ile temin edilen lenslerin kullanımında denetimsizlik nedeniyle oldukça sık olarak sorunlar ile karşılaşılabilinmekte olduğunu ve bu durumun göz sağlığını oldukça olumsuz etkilediğini anlatan Op.Dr.Şeyda Atabay, "Bu konuda hastalarımıza önerilerimiz doktor kontrolü ile belirlenen lens, özellikleri ile uygun lens seçimleri yapılmalı ve lens kullanım kurallarına uymalarıdır. Kontakt lens kullanımından daha fazla yarar sağlamak ve daha uzun ve konforlu kullanım için mutlaka bir göz hekimine başvursunlar" dedi.

Kaynak: Bültenler

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