Kontak Kapatıp İsyan Eden Erguvan Otobüslere Yüzde 100 Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, indirimli yolcular için aldıkları ücretlerin maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle eylem yapan Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ'nın hakedişleri İBB Meclis kararıyla 100'ün üzerinde artırıldı.

NE OLMUŞTU?

Özel halk Otobüsleri söz konusu ücretlerle artık geçinemediklerini belirterek kontak kapatmışlardı. Otobüsler bir günlük eylem yapmıştı. Olimpiyat Stadı'nın önüne araçlarını çekmişlerdi.

Eylemin ardından İETT'den yapılan açıklamada söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştı. Ayrıca eylem yaptıkları gün fazladan çalışan belediye otobüslerinin sefer ücretlerinin de kendilerinden tahsil edilebileceği söylenmişti.

Otobüs şoförleri ise AK Parti İstanbul İlçe Binası önünde protesto gösterisi düzenlemişti.