Kontak Çevirmek İçin 21 Yıl Beklediler

SEZGİN PANCAR - Mersin'de biriktirdikleri paralarla 1998'de toplu taşıma için hat kuran ancak verilen sefer izni iptali olunca direksiyonlarına geçemeyen dolmuşçular, 21 yıl sonra hatlarına kavuştu.

SS 138 No'lu Yeni Bulvar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 1998 yılında, Okan Merzeci Bulvarı çevresindeki yerleşim yerlerinin çoğalmasıyla bölgede ulaşım ihtiyacı doğacağını düşünerek 134 şoför ile Yeni Hal Kavşağı-Mersin Üniversitesi yerleşkesi güzergahında "dolmuş-taksi" işletmek için başvuru yaptı.

Aralarında topladıkları 65 bin lirayı Mersin İdmanyurdu'na bağışladıktan sonra 1999'da Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) hatları için gerekli onayı alan kooperatif üyeleri, direksiyona geçmeyi beklerken Mersin Minibüsçüler Esnaf Odası'nın itirazı nedeniyle görülen davanın ardından taksiden vazgeçerek sadece dolmuş işletmek için müracaatta bulundu.

Bu sefer de UKOME'nin "ihtiyaç olmadığı" kararıyla hayalleri yarım kalan dolmuşçular, duraklarına "Adalet arıyoruz" pankartı asarak 21 yıl boyunca kendilerine hat verilmesini bekledi. Dolmuşçular yıllar boyunca duraklarında beklerken, binbir güçlükle aldıkları 140 minibüs de çürüdü. Hat almak için tekrar başvuruda bulunan ve olumlu sonuç alan kooperatif üyeleri, yapılan ihale sonucu direksiyona geçmek için hak kazandı.

Kurban keserek kutladılar

İlk etapta 6 özel halk otobüsünün yer alacağı hattın ihalesini kazanan SS 138 No'lu Yeni Bulvar Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 21 yıldır bekledikleri duraklarında açılış programı yaptı. Yeni otobüslerini kurdelelerle süsleyen dolmuşçular, kurban kesip dua okuyarak açılış yaptı.

Kooperatifin Başkanı Mehmet Şakir Serbes, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolu tamamladık. Bu süreçte 6 arkadaşımız vefat etti. Mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah bundan sonra her şey iyi olacak. 21 yıldır bugünü bekliyoruz. Yıllardır düşe, kalka bu günlere geldik." dedi.

Plakalarını bir an önce almayı beklediklerini belirten Serbes, bir veya iki hafta içerisinde Okan Merzeci Bulvarı'nda hizmete başlayacaklarını söyledi.

Dolmuşçulardan 69 yaşındaki Uğur Ünalıcı da evlerine ekmek götürmek için verdikleri mücadeleyi kazandıklarını ifade ederek "O zaman 8-9 bin liraya aldığımız minibüsleri hurdacılara bin liraya sattık." dedi.

Ünalıcı, 21 yıl içinde kimi arkadaşlarının vefat ettiğini, kimisinin de hastalandığını ancak sonunda hattın işler hale geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA