TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
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TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Salman Öztürk'ün (55) park ettiği kamyonet, kontağı çıkardıktan sonra konsol kısmından alev aldı.

TOKAT'ta, Salman Öztürk'ün (55) park ettiği kamyonet, kontağı çıkardıktan sonra konsol kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Alışveriş yapmak için sebze halinden çarşı merkezine gelen Salman Öztürk, bugün saat 13.00 sıralarında 52 KD 370 plakalı kamyonetini Yeni Mahalle, Mustafa Satan Caddesi'ne park etti. Öztürk kontağı çıkarttığı sırada kamyonet konsol kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kamyonetin bir anda alev aldığını söyleyen Salman Öztürk, Kontağı kapattığım sırada alev aldı. Uzak bir yerden gelmedik. Halden buraya kadar geldik, böyle oldu dedi.

TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI
TOKAT KONTAĞI KAPATILIRKEN ALEV ALAN KAMYONET YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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