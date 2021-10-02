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Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı Eskişehir'de otomobil bir anda dumanlar içinde kaldı Eskişehir'de bir site otoparkındaki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz geldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

Eskişehir'de otomobil bir anda dumanlar içinde kaldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir site otoparkındaki otomobilde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz geldi.

Olay, Yenikent Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir site otoparkında gerçekleşti. Sabah saatlerinde sürücüsünün kontağı çevirmesiyle, 26 UU 418 plakalı otomobilin kaput bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine araç sahibi itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının kilit mekanizmasına zarar vermesi nedeniyle kaputu açmakta zorlanan ekipler, ilk müdahaleyi kaput kenarlarındaki boşluklardan su sıkarak yaptı. Araç sahibi, patlama riski oluşturduğu için komşusunun yardımıyla otomobilde bulunan LPG tankının bağlantılarını söktü. Daha sonra levye yardımıyla kaputu açan itfaiye ekipleri, aracın motor bölümünde soğutma çalışması yaptı.

Yangının elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı öğrenilirken, araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı

Kontağı çevirince neye uğradığını şaşırdı
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Son Dakika Haberleri
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