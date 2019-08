Konstanze Eickhorst, Bodrum'da klasik müzik rüzgarı estirdi

Kaynak: DHA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gümüşlük Klasik Müzik Festivali'nde, Alman piyanist Konstanze Eickhorst, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye çıktı.Bodrum Klasik Müzik Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, bu yıl Alman piyanist Konstanze Eickhorst ile devam ediyor. Sanatçı, gün batımında başlayan konserde, müzikseverlerin karşısına Bach, C. Schumann, Mendelssohn ve Brahms'ın eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvarla çıktı. Konserine Alman Barok Müzik bestecilerinden Johann Sebastian Bach'ın, 'Chromatic Fantasy and Fugue in D minor' adlı eseriyle başlayan sanatçı, Romantik Dönem Alman bestecilerinden Clara Schumann'ın, 'Soirees Musicales Op. 6' adlı eserini seslendirdi. Bunun ardından Eickhorst, Felix Mendelssohn Bartholdy'nin bir eserini de izleyiciyle paylaştı. Konstanze Eickhorst, Alman Romantik bestecinin 'Variations Serieuses D minor' adlı eserinin yorumuyla alkış aldı.GÜMÜŞLÜK'TE SANATLA İÇ İÇE BİR ORTAMKonserin başında yaptığı konuşmasında Gümüşlük'ü çok sevdiğini belirten Alman piyanist Eickhorst, sanatla iç içe bir ortamda, huzurlu bir çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Eickhorst, "Bodrum'da çok güzel bir dinleyici kitlesiyle karşılaştım. 'Kumda Piyano' başlıklı bir dinletiyle sertifika alacak olan piyano öğrencileriyle de bir masterclass çalışması yapacağım için heyecanlıyım" dedi.Eickhorst, dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay'ın konserine katılamadığını, ancak başka bir festivalin açılış konseri için bulunduğu Sırbistan'nın Vranje şehrinden arayarak kendisine başarı dilediğini söyledi. Eickhorst, Gülsin Onay ve Francesco Libetta'yla Gümüşlük Festival Akademisi kapsamında düzenlenen piyano masterclassına eş eğitmen olarak katılacak.BİS YAPTIGecenin ikinci yarısına Clara Schumann'ın, 'Variations Op. 20' adlı yapıtıyla başlayan Eickhorst, geceyi yine Romantik Akım Alman besteci Johannes Brahms'ın bir eseriyle tamamladı. "Sonate C-Major Op. 1' adını taşıyan ve, 'Allegro, -Andante, -Scherzo. Allegro Molto E Con Fuoco - Più Mosso' ve 'Finale. Allegro Con Fuoco' adlı bölümlerden oluşan eserle geceyi bitirmesi planlanan sanatçı, izleyicinin alkışlarıyla bis yaptı ve Johann Sebastian Bach'ın, 'Partita No. 1 in B flat major BWV 825' başlıklı eserini de seslendirdi. Konserin ardından Konstanze Eickhorst'a çiçek verildi.