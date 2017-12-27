Konsolosluk Çalışanının Yargılanmasına Devam Edildi

ABD'nin Adana Konsolosluğunda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan ve hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hamza Uluçay'ın yargılanmasına devam edildi.



Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Uluçay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, aynı dosyada tutuksuz yargılanan Mardin Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin Cangir duruşmaya gelmedi.





Savunmasında üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Uluçay, Türkiye'ye karşı faaliyet yürüten hiçbir grupla ilişiğinin bulunmadığını ileri sürdü.





Uluçay, şöyle savunma yaptı:





"El konulan kitapların çoğu yasal ve kitapçılarda satılmakta.Kitapların içeriği de zaten yazarları bağlar. Gençlik yıllarımdan beri hiçbir olaya karışmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."





Uluçay'ın avukatı müvekkilinin terör örgütü üyeliğinin oluşmasını sağlayacak hiçbir delilin dosyada olmadığını ileri sürerek, tahliyesini istedi.





Mahkeme başkanı, adli emanette bekletilen ve Kürtçe oldukları için inceleme yapılamayan kitapların, içeriğinin tespiti için Kürtçe bilen bilirkişilerce içeriğini incelenmesinin yapılmasını istedi.





Mahkeme heyeti daha sonra Uluçay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.





İddianameden





İddianamede, 22 Şubat'ta Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, ABD Adana Konsolosluğunda çalışan Uluçay ve Kızıltepe ilçesinde avukat Cangir hakkında Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonları provoke etmek ve köylerdeki vatandaşları sokağa dökmek için çalıştıkları ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları yönünde ihbar yapıldığı bildirildi.





Uluçay'ın PKK/KCK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının çatışmalarda uzuv kaybı ve kalıcı sakatlığı gibi durumlarda tedavi edilmeleri için Suriye'nin Kamışlı bölgesine protez merkezi kurulması çalışmasında yer aldığı belirtilen iddianamede, avukat Cangir'in ise PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi.





Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda elde edilen FETÖ mensuplarınca ABD'den gönderilen 1 dolarların anımsatıldığı iddianamede, Uluçay'ın evinde yapılan aramada 21 adet 1 dolar ele geçirildiği ifade edildi.





Nusaybin ilçesinde 16 Şubat'ta örgüt mensuplarına yönelik operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda örgütsel dökümana ulaşıldığı anımsatılan iddianamede, sanıkların çatışma bölgesinde yer alan delillerin devletin eline geçmesini önlemek için terör örgütü PKK'ya müzahir kesimlerin çatışma bölgesine intikalini sağladıkları, operasyonlara engel olmaya çalıştıkları, güvenlik güçlerinin de bu duruma müsade etmediği belirtildi.





İstenilen ceza



İddianamede, Hamza Uluçay ve avukat Cangir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 23 Şubat'ta Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde ulaşılamaması üzerine görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.





Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen Uluçay'ın, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmişti.





Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.