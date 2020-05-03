Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı

Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı
03.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:39

Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsoloslukları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle virüs salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsoloslukları, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın davetiyle virüs salgınına karşı birlikte mücadele çağrısı yaptı. Yayınlanan ortak video mesajda, virüs salgını tehdidinin birlik, beraberlik ve dayanışma ile ortadan kaldırılabileceği belirtilerek, tüm Beyoğlu ve İstanbul halkına 'evde kal' çağrısı yapıldı.

Geçmişten günümüze farklı kültürleri ve farklı dinleri bir araya getiren Beyoğlu, tarihi misyonunu tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yaşandığı bu süreçte de ortaya koydu. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yabancı ülkelerin İstanbul'da bulunan konsolosluklarına virüs salgınına karşı birlikte mücadele etme çağrısında bulundu. Başkan Yıldız'ın çağrısına Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Brezilya'dan Danimarka'ya Türkiye ile işbirliği içerisinde olan dost ülkelerin konsoloslukları kayıtsız kalmadı. Virüs tehdidine karşı her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten konsolosluklar, çektikleri video mesajda virüs salgını tehdidinin birlik, beraberlik ve dayanışma ile ortadan kaldırılacağını belirterek, tüm Beyoğlu ve İstanbul halkına 'evde kal' çağrısı yaptı.

"Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, virüs salgınına karşı uluslararası işbirliğinin önemine değinerek, "Yaklaşık iki aydır Türkiye'de ve dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili küresel bir mücadele veriliyor. Bu salgının ulusal düzeyde mücadelesi yapılırken saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mücadelenin elbette uluslararası işbirliğiyle birlikte yürütülebileceği konusunda dünya liderleriyle istişarelerde bulunuldu. Bu süreçte Türkiye bir kara gün dostu olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Bizler de Beyoğlu Belediyesi olarak İstanbul'daki başkonsoloslarla ve diplomatik temsilcilerle bu uluslararası salgına karşı ülkelerimiz arasındaki bu dayanışmayı Beyoğlumuzda birlikte teyit ediyoruz" dedi.

"Ulusal bir mücadele veriliyor ama uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç var"

Başkan Yıldız, "Ulusal bir mücadele veriliyor ama uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç var. Bütün insanlığı ilgilendiren bir konu. O bakımdan bütün başkonsoloslarla bu dayanışmayı, birbirimize yardım etmeyi, özellikle bu zor günlerde birbirimizin yanında olmayı teyit ediyoruz. Bütün diplomatik temsilcilerimize, başkonsoloslarımıza sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kendilerinin şahsında tüm halklarına, milletlerine bu zorlu günde Türkiye olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu dönemi hep birlikte atlatacağız"

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell konuşmasında, "ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu evde kalmanızı mümkün kılan herkese minnettardır. Güvenliğimizi sağlayan ve bizleri rahat ettiren herkese teşekkürler. Evde kalan herkese de komşularının sağlığını düşündükleri için teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanındadır. Bu dönemi hep birlikte atlatacağız" dedi.

"Beyoğlu Belediyesi'ni takdir ediyoruz"

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise, "Sevgili Beyoğlu sakinleri hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun. Şu an hemen hemen dünyadaki bütün ülkeler Covid-19 salgınıyla mücadele yürütüyor. Salgının vurduğu ilk ülke olarak Türk halkının yaşadıklarını çok iyi bir şekilde anlıyor ve Türk hükümetinin salgını kontrol altına almak için aldığı tedbirlere destek veriyoruz. Beyoğlu Belediyesinin salgınla mücadele için yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok yakın zamanda bu muhteşem şehrin sokaklarının tadını çıkaracağız"

Brezilya İstanbul Başkonsolosu Paulo Roberta França da, "Ben de Beyoğlu'nda yaşıyorum. Burayı seviyorum. Buranın tarihi, sokakları, manzaraları harika. Zor günlerden geçiyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de sevdiğimiz insanların sağlığı için evde kalmalıyız. Bu zor dönemin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Umutlu ve inançlı olmalıyız. Çok yakın zamanda arkadaşlarımız ve tüm sevdiklerimizle birlikte bu muhteşem şehrin sokaklarının, kafelerinin, restoranlarının tadını çıkaracağız" diyerek çalışmalara destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Dünyanın en çekici atleti seçilen Alica Schmidt, karantina sonrası pistlere geri döndü
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Ümit Özat: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı yenelim de şampiyon olmasak da olur düşüncesini bırakması lazım
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Kız yurdunda çıkan yangını izleyen kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe saydı
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Hadise Ebru Gündeş Safiye Soyman
Spor Jose Sosa Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Kaza Konya Instagram
Şu an buradasınız: Konsoloslardan virüse karşı ortak mücadele çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 12:29:48. #1.14#
title