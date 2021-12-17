Konsol pazarı 2022'de 81 milyar dolara ulaşacak

Oyun konsolu pazarının 2022'de dünya genelinde 81 milyar dolarlık hacme ulaşması öngörülüyor. Rapora göre gelecek yıl oyuncu başına elde edilecek gelir de ortalama 92 dolar seviyesine çıkacak.

Deloitte'un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapor, tüm dünyada her geçen gün kitlesi büyüyen oyun konsolu pazarının 2022'de, bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağını öngörüyor.

Gelecek yıl 50'nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu rakam PC oyuncularında 23, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda ise 50 dolar seviyelerinde.

Her yaştan oyuncu var

Rapordaki konsol pazarı tahminlerini değerlendiren Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, "Oyun konsolu pazarı her gün hızla büyüyor. ABD'de 14-24 yaş arası grubun büyük bölümü 'gaming'i televizyon ve stream yayın izlemekten bile daha öncelikli eğlence aracı olarak gördüklerini söylüyor. Milenyum ve X kuşaklarının yanı sıra, 40'lı-50'li yaşlardaki eski oyuncular da konsol oyunlarıyla olan bağlarını koparmıyorlar. Hem yazılım hem abonelik olmak üzere sektörde çift taraflı büyüme görülüyor" diye konuştu.

Raporda öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:

"2022'de konsol pazarı gelirlerinin 59 milyar doları yazılım satışlarından gelecek, bunun 10 milyarı aşkın bölümünü abonelik ücretlerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Pazardaki yazılım satışlarının 2025 yılında ulaşması öngörülen rakam ise 70 milyar dolar. Bu süreçte, dijital oyun satın almalarının (indirme, üyelik, game pass ve uygulama içi ödemeler dahil) toplam satışlardaki oranının yüzde 65'ten yüzde 84'e çıkması bekleniyor.

Konsol oyuncularının 2022'de 200 milyonu aşkın multiplayer ve oyun aboneliği olacağı öngörülüyor. Rapora göre 2025 yılında bu aboneliklerden elde edilecek gelir 11 milyar doları bulacak.

Rapora göre pazarda öngörülen büyümede oyunların cep telefonları üzerinden oynanan versiyonlarının artmasının da rolü büyük. 'Cross-play' denilen bu durum sayesinde popüler oyunlardan Call of Duty'nin mobil versiyonunun 200 milyon aktif kullanıcıya ve günlük 30 milyon aktif oyuncuya ulaşacağı tahmin ediliyor." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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