Konsol Oyunu Samurai Shodown, Garip Bir Şekilde Ücretsiz Oldu

Kuzey yarım kürede yaşanan yaz mevsimi, oyun sektörünü ciddi anlamda etkiliyor. Oyun platformları hem bilgisayar hem de oyun konsolları için indirimler yaparak oyunseverlerin ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Steam'in yaz indirimlerini konuştuğumuz bu günlerde, bir indirim haberi de PlayStation 4 için geldi. XBox One ve PlayStation 4 konsolu üzerinden oynanabilen Samurai Shodown isimli bir oyun, sezon geçişi sırasında oyunun sezon pass'ini tamamen ücretsiz yaptı. Oyunun 20 dolar karşılığında satılan pass'inin ücretsiz olması, bir hata sonucunda mı oluştu yoksa bilerek yapılan bir şey mi henüz anlaşılamadı.

Bir yakın dövüş oyunu olan Samurai Shodown'un ücretsiz pass'ini deneyen PlayStation 4 sahipleri, oyun satın alınmamış olsa bile bu pass'i kullanarak oyunun oynanabildiğini fark ettiler. Ancak bu ücretsiz pass şimdilik sadece PlayStation Store'de mevcut. Bu durum, kampanyanın bir hata sonucunda gerçekleştiğini düşündürüyor. Konuyla ilgili olarak ne PlayStation cephesinden ne de oyunun geliştiricilerinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Eğer bir PlayStation 4 konsoluna sahipseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun ücretsiz pass'ine erişebilirsiniz.

Not: Bu indirimin sebebi tam olarak anlaşılamadığı ve herhangi bir açıklama yapılmadığı için, pass'e ücretsiz sahip olsanız bile oyunu oynayamama durumu oluşabilir. Ancak yinede yakın dövüş oyunlarına ilgi duyan takipçilerimizin, bu ücretsiz pass'i satın alarak oyunu denemelerini tavsiye ederiz.